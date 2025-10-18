Incontro con Trump a Budapest, svelata la mappa del viaggio di Putin: giro largo per il Presidente russo

C’è attesa per l’incontro tra Trump e Putin a Budapest, il secondo dopo quello di Ferragosto in Alaska. All’epoca, non fu un confronto produttivo, al di là dell’iniziale clima accogliente, ma la lunga telefonata tra i due di qualche giorno fa ha riaperto all’ipotesi di una chiacchierata serena volta a una pace con meno danni possibili. Anche per questo motivo, Trump non ha più intenzione di inviare i missili Tomahawk all’Ucraina – almeno per ora – perché vuole intraprendere la strada della diplomazia.

Tornando all’incontro di Budapest, è stata svelata la mappa del viaggio di Putin verso l’Ungheria. Giro largo per il Presidente russo, che non passerà ovviamente dall’Ucraina, costeggiandola, arrivando sino in Turchia e poi risalendo per l’Europa. Di seguito la mappa.