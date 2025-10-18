Tomahawk, Trump cambia idea e “gela” Zelensky: la ricostruzione delle ultime ore

Donald Trump non vuole più fornire missili Tomahawk a lungo raggio all’Ucraina, rivelano ad AXIOS due fonti informate dopo l’incontro tra il Presidente degli USA e Zelensky. Quest’ultimo sperava di lasciare Washington con impegni su nuove armi per l’Ucraina, ma ha trovato Trump in uno stato d’animo completamente diverso il giorno dopo la lunga telefonata con Putin. Trump ha chiarito che la sua priorità ora è la diplomazia, e pensa che fornire Tomahawk potrebbe mettere in discussione la stessa. Dopo l’incontro teso in Alaska ad agosto, Trump e Putin sembrano essersi riavvicinati e per il Presidente degli USA è tornata la speranza di una pace senza “forza”.

“Subito dopo l’incontro con Trump, il Presidente ucraino Zelensky ha tenuto una teleconferenza con i leader europei. Molti di loro sembravano perplessi riguardo all’apparente cambiamento di opinione di Trump”, ha detto una fonte che era presente alla telefonata ad AXIOS. Poco dopo, i leader hanno iniziato a rilasciare dichiarazioni coordinate di sostegno all’Ucraina, una chiara indicazione che l’incontro con Trump non è stato un successo. In un briefing con i giornalisti, Zelensky ha confermato di aver discusso dei Tomahawk, ma ha detto che lui e Trump avevano deciso di non discutere pubblicamente la questione perché gli Stati Uniti vogliono evitare un’escalation. Quando gli è stato chiesto se è ottimista riguardo ai Tomahawk, Zelensky ha detto: “sono realista”. In realtà, hanno detto le fonti ad AXIOS, Zelensky ha spinto molto sui Tomahawk, ma Trump ha respinto e non ha mostrato alcuna flessibilità.

Trump: “è stato versato abbastanza sangue, ora basta”

Su questo, Trump ha detto: “l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e sincero, ma gli ho detto, come al presidente Putin, che è ora di fermare gli omicidi e di concludere un accordo. È stato versato abbastanza sangue. Lasciate che entrambi proclamino la vittoria, lasciate che la storia decida! Niente più sparatorie, nessuna morte, nessuna enorme e irrazionale spesa di denaro. Questa guerra non sarebbe mai iniziata se fossi stato io il presidente. Migliaia di persone muoiono ogni settimana, basta, tornate a casa dalle vostre famiglie in pace”.