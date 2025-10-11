Il Crotone è super: 0-3 a Foggia, pitagorici terzi in classifica

Non solo lo 0-3 del Catania, ma anche quello del Crotone, che si conferma – così come gli etnei – tra le squadre più in forma di questo inizio di torneo. In uno degli anticipi del girone C di Serie C, i pitagorici schiantano il Foggia a domicilio segnando tre reti in 50 minuti. E’ il secondo successo consecutivo e vale il terzo posto momentaneo, dietro solo a Salernitana e Catania. La gara è in discesa quasi subito: Zunno e Berra segnano due reti in un quarto d’ora e la sigillano con Murano a inizio ripresa, fissando così lo 0-3 finale. Il rosso a Vinicius all’ora di gioco non preoccupa i calabresi, già ampiamente avanti nel punteggio, gestito tranquillamente fino alla fine.

Risultati 9ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30

Foggia-Crotone 0-3

Giugliano-Catania 0-3

Picerno-Casertana 0-2

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Casertana

Casarano-Audace Cerignola

Cavese-Trapani

Cosenza-Atalanta U23

Potenza-Latina

Siracusa-Sorrento

Ore 17.30

Benevento-Altamura

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 19 Catania 18* Crotone 17* Benevento 16 Casarano 15 Cosenza 15 Casertana 14* Monopoli 12 Potenza 12 Latina 11 Audace Cerignola 10 Picerno 9* Altamura 8 Foggia 7* Sorrento 7 Giugliano 6* Trapani 5 (-8) Atalanta U23 5 Cavese 5 Siracusa 3

*1 partita in più

Prossimo turno, 10ª giornata

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30

Casarano-Foggia

Crotone-Monopoli

Sorrento-Cosenza

Ore 17.30

Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30

Casertana-Siracusa

Ore 14.30

Atalanta U23-Trapani

Benevento-Potenza

Catania-Salernitana

Ore 17.30

Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30

Altamura-Picerno