Il Crotone è super: 0-3 a Foggia, pitagorici terzi in classifica

In uno degli anticipi del girone C di Serie C, il Crotone schianta il Foggia a domicilio segnando tre reti in 50 minuti

Foggia Crotone

Non solo lo 0-3 del Catania, ma anche quello del Crotone, che si conferma – così come gli etnei – tra le squadre più in forma di questo inizio di torneo. In uno degli anticipi del girone C di Serie C, i pitagorici schiantano il Foggia a domicilio segnando tre reti in 50 minuti. E’ il secondo successo consecutivo e vale il terzo posto momentaneo, dietro solo a Salernitana e Catania. La gara è in discesa quasi subito: Zunno e Berra segnano due reti in un quarto d’ora e la sigillano con Murano a inizio ripresa, fissando così lo 0-3 finale. Il rosso a Vinicius all’ora di gioco non preoccupa i calabresi, già ampiamente avanti nel punteggio, gestito tranquillamente fino alla fine.

Risultati 9ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30
Foggia-Crotone 0-3
Giugliano-Catania 0-3
Picerno-Casertana 0-2

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento

Ore 17.30
Benevento-Altamura

Classifica Serie C Girone C

  1. Salernitana 19
  2. Catania 18*
  3. Crotone 17*
  4. Benevento 16
  5. Casarano 15
  6. Cosenza 15
  7. Casertana 14*
  8. Monopoli 12
  9. Potenza 12
  10. Latina 11
  11. Audace Cerignola 10
  12. Picerno 9*
  13. Altamura 8
  14. Foggia 7*
  15. Sorrento 7
  16. Giugliano 6*
  17. Trapani 5 (-8)
  18. Atalanta U23 5
  19. Cavese 5
  20. Siracusa 3

*1 partita in più

Prossimo turno, 10ª giornata

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30
Casarano-Foggia
Crotone-Monopoli
Sorrento-Cosenza

Ore 17.30
Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30
Casertana-Siracusa

Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani
Benevento-Potenza
Catania-Salernitana

Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30
Altamura-Picerno

