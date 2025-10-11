Il Crotone è super: 0-3 a Foggia, pitagorici terzi in classifica

Non solo lo 0-3 del Catania, ma anche quello del Crotone, che si conferma – così come gli etnei – tra le squadre più in forma di questo inizio di torneo. In uno degli anticipi del girone C di Serie C, i pitagorici schiantano il Foggia a domicilio segnando tre reti in 50 minuti. E’ il secondo successo consecutivo e vale il terzo posto momentaneo, dietro solo a Salernitana e Catania. La gara è in discesa quasi subito: Zunno e Berra segnano due reti in un quarto d’ora e la sigillano con Murano a inizio ripresa, fissando così lo 0-3 finale. Il rosso a Vinicius all’ora di gioco non preoccupa i calabresi, già ampiamente avanti nel punteggio, gestito tranquillamente fino alla fine.
Risultati 9ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 11 ottobre
Ore 14.30
Foggia-Crotone 0-3
Giugliano-Catania 0-3
Picerno-Casertana 0-2
Domenica 12 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento
Ore 17.30
Benevento-Altamura
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 19
- Catania 18*
- Crotone 17*
- Benevento 16
- Casarano 15
- Cosenza 15
- Casertana 14*
- Monopoli 12
- Potenza 12
- Latina 11
- Audace Cerignola 10
- Picerno 9*
- Altamura 8
- Foggia 7*
- Sorrento 7
- Giugliano 6*
- Trapani 5 (-8)
- Atalanta U23 5
- Cavese 5
- Siracusa 3
*1 partita in più
Prossimo turno, 10ª giornata
Sabato 18 ottobre
Ore 14.30
Casarano-Foggia
Crotone-Monopoli
Sorrento-Cosenza
Ore 17.30
Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12.30
Casertana-Siracusa
Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani
Benevento-Potenza
Catania-Salernitana
Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese
Ore 20.30
Altamura-Picerno