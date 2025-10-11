Catania, che show! Giugliano travolto per 0-3 a domicilio: Toscano ora è 2°!

Quaranta minuti. Trentotto per l’esattezza. Bastano trentotto minuti, al Catania, per chiudere la pratica Giugliano a domicilio e centrare la seconda vittoria consecutiva. L’importante risultato (0-3) vale il secondo posto, almeno momentaneo, in attesa delle partite di domani. Toscano, dopo una piccola flessione successiva alla grande partenza, ritrova un buon ritmo e colpisce con due successi consecutivi che ridanno linfa a una delle favorite del girone C di Serie C.
La gara si sblocca quasi subito, dopo 5 minuti: il solito Lunetta, in grande spolvero, segna ancora e mette la partita subito in discesa, offrendo la possibilità – agli etnei – di gestire la sfida con più calma. A ridosso dell’intervallo, poi, Forte chiude i conti per lo 0-2 che mette già un’ipoteca sulla vittoria. Vittoria mai in discussione, infatti, neanche nella ripresa, dove il Catania gestisce, portando così la gara fino al triplice fischio. Prima della fine, lo 0-3 di Jimenez che arrotonda il punteggio e regala ai siciliani una grande prova di forza in un campo non semplice.
Da segnalare, oltre ai gol, ben quattro legni, di cui tre del Catania e uno del Giugliano. Traversa di Cicerelli nel primo tempo, palo di De Rosa e poi di De Gennaro nella ripresa e altro palo esterno di Jimenez dopo il gol. La dimostrazione è che, oltre al gol, la squadra di Toscano ha davvero creato occasioni in quantità industriale, mostrando una gran fame di gol. Nota stonata, l’infortunio a Cicerelli, alla mezz’ora costretto al cambio. Da valutare le sue condizioni.
Risultati 9ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 11 ottobre
Ore 14.30
Foggia-Crotone 0-3
Giugliano-Catania 0-3
Picerno-Casertana 0-2
Domenica 12 ottobre
Ore 12.30
Monopoli-Casertana
Casarano-Audace Cerignola
Cavese-Trapani
Cosenza-Atalanta U23
Potenza-Latina
Siracusa-Sorrento
Ore 17.30
Benevento-Altamura
Classifica Serie C Girone C
- Salernitana 19
- Catania 18*
- Crotone 17*
- Benevento 16
- Casarano 15
- Cosenza 15
- Casertana 14*
- Monopoli 12
- Potenza 12
- Latina 11
- Audace Cerignola 10
- Picerno 9*
- Altamura 8
- Foggia 7*
- Sorrento 7
- Giugliano 6*
- Trapani 5 (-8)
- Atalanta U23 5
- Cavese 5
- Siracusa 3
*1 partita in più
Prossimo turno, 10ª giornata
Sabato 18 ottobre
Ore 14.30
Casarano-Foggia
Crotone-Monopoli
Sorrento-Cosenza
Ore 17.30
Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12.30
Casertana-Siracusa
Ore 14.30
Atalanta U23-Trapani
Benevento-Potenza
Catania-Salernitana
Ore 17.30
Audace Cerignola-Cavese
Ore 20.30
Altamura-Picerno