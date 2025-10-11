Catania, che show! Giugliano travolto per 0-3 a domicilio: Toscano ora è 2°!

Quaranta minuti. Trentotto per l’esattezza. Bastano trentotto minuti, al Catania, per chiudere la pratica Giugliano a domicilio e centrare la seconda vittoria consecutiva. L’importante risultato (0-3) vale il secondo posto, almeno momentaneo, in attesa delle partite di domani. Toscano, dopo una piccola flessione successiva alla grande partenza, ritrova un buon ritmo e colpisce con due successi consecutivi che ridanno linfa a una delle favorite del girone C di Serie C.

La gara si sblocca quasi subito, dopo 5 minuti: il solito Lunetta, in grande spolvero, segna ancora e mette la partita subito in discesa, offrendo la possibilità – agli etnei – di gestire la sfida con più calma. A ridosso dell’intervallo, poi, Forte chiude i conti per lo 0-2 che mette già un’ipoteca sulla vittoria. Vittoria mai in discussione, infatti, neanche nella ripresa, dove il Catania gestisce, portando così la gara fino al triplice fischio. Prima della fine, lo 0-3 di Jimenez che arrotonda il punteggio e regala ai siciliani una grande prova di forza in un campo non semplice.

Da segnalare, oltre ai gol, ben quattro legni, di cui tre del Catania e uno del Giugliano. Traversa di Cicerelli nel primo tempo, palo di De Rosa e poi di De Gennaro nella ripresa e altro palo esterno di Jimenez dopo il gol. La dimostrazione è che, oltre al gol, la squadra di Toscano ha davvero creato occasioni in quantità industriale, mostrando una gran fame di gol. Nota stonata, l’infortunio a Cicerelli, alla mezz’ora costretto al cambio. Da valutare le sue condizioni.

Risultati 9ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30

Foggia-Crotone 0-3

Giugliano-Catania 0-3

Picerno-Casertana 0-2

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Casertana

Casarano-Audace Cerignola

Cavese-Trapani

Cosenza-Atalanta U23

Potenza-Latina

Siracusa-Sorrento

Ore 17.30

Benevento-Altamura

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 19 Catania 18* Crotone 17* Benevento 16 Casarano 15 Cosenza 15 Casertana 14* Monopoli 12 Potenza 12 Latina 11 Audace Cerignola 10 Picerno 9* Altamura 8 Foggia 7* Sorrento 7 Giugliano 6* Trapani 5 (-8) Atalanta U23 5 Cavese 5 Siracusa 3

*1 partita in più

Prossimo turno, 10ª giornata

Sabato 18 ottobre

Ore 14.30

Casarano-Foggia

Crotone-Monopoli

Sorrento-Cosenza

Ore 17.30

Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12.30

Casertana-Siracusa

Ore 14.30

Atalanta U23-Trapani

Benevento-Potenza

Catania-Salernitana

Ore 17.30

Audace Cerignola-Cavese

Ore 20.30

Altamura-Picerno