Il Comune di Reggio Calabria e quello strano canale Twitch ‘ufficiale’: in live ci va la spazzatura

“Penso sia poco appropriato che il comune abbia un immagine così sul profilo Twitch. Sito utilizzato da molti giovani“. Alla redazione di StrettoWeb è arrivata una segnalazione, da parte di un lettore, contenente questo messaggio. Premessa la sorpresa nello scoprire che il Comune reggino abbia un profilo sul social viola di streaming molto apprezzato dai giovani, abbiamo controllato personalmente. In effetti, esiste un profilo che, all’apparenza, sembrerebbe anche ufficiale.

In condizionale è d’obbligo: ci sembra, francamente, assurdo che il Comune di Reggio Calabria abbia aperto un Canale Twitch con un’immagine di copertina che ritrae una discarica di rifiuti a Ciccarello vecchia diversi anni. Spulciando nelle info, si può vedere come le diciture riportino “Pagina ufficiale del Comune di Reggio Calabria, a cura del ‘Servizio Rete Civica” e rimandino al sito ufficiale e ai profili Facebook, X e Instagram.

Il profilo ha 16 follower e non risulta in live da 8 mesi. Si tratta di un canale aperto e poi abbandonato? O magari di un fake? E soprattutto, perchè l’immagine della spazzatura di Ciccarello resta in bella mostra su quello che, per ignari utenti, è il canale ufficiale del Comune di Reggio Calabria?