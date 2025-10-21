Il caso del canale Twitch con la spazzatura: il Comune di Reggio Calabria fa chiarezza

Nelle scorse ore StrettoWeb ha dato notizia, dando seguito alla segnalazione di un lettore, della presenza di un canale Twitch, apparentemente inutilizzato da tempo, che sembrava appartenere al Comune di Reggio Calabria, con tanto di riferimenti a sito ufficiale e link ai profili social dell’ente. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l’immagine di copertina ritraesse la zona di Ciccarello ricoperta di spazzatura.

Un’immagine sicuramente poco edificante (oltre che fortunatamente non più attuale), soprattutto se associata a quello che agli occhi degli ignari utenti appare come il profilo ufficiale dell’Ente. Chiaramente, il profilo non era istituzionale, anche perchè sarebbe stato veramente clamoroso.

Il Comune di Reggio Calabria, infatti, ha risposto con un-email inviata alla nostra redazione spiegando di aver effettuato le opportune verifiche del caso e di non aver mai aperto alcun canale Twitch. L’Amministrazione sembrerebbe essere stata, quindi, all’oscuro di tutto e si riserva di adire le vie legali contro chi ha aperto il canale spacciandosi per l’Ente.

Il Comune fa chiarezza sul canale Twitch

In relazione al nostro articoli, nell’e-mail inviata alla nostra redazione, si legge che “il Comune di Reggio Calabria, dopo averne avuto conferma tecnica da parte del Servizio di Rete Civica, dichiara ufficialmente di non aver attivato alcun account su Twitch.

Pertanto informa ed invita la cittadinanza a fare riferimento solo sui canali ufficiali dell’Ente a partire dal sito web

Rispetto a quanto accaduto ci si riserva di tutelare, presso le sedi opportune, l’immagine dell’Ente per l’utilizzo non autorizzato e non ufficiale del nome del Comune di Reggio Calabria“.