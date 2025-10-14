I “Poeti per la Pace” hanno aderito alla veglia organizzata organizzata dalla Curia Arcivescovile di Reggio Calabria-Bova

La veglia di preghiera per la Pace organizzata dalla Curia Arcivescovile di Reggio Calabria-Bova, ai piedi della Madonna della Consolazione, per ieri lunedì 13 ottobre, ha visto una larga partecipazione di cittadini, comunità, famiglie e realtà associative, della nostra città. Aldilà delle appartenenze politiche, una marea di persone ha inteso solidarizzare con i popoli vittime delle tragedie provocate dalle guerre. “I Poeti per la Pace”, non solo hanno condiviso l’iniziativa, ma hanno inteso partecipare con la loro numerosa presenza alla cerimonia religiosa.

Le parole di Suraci

“Il recupero dell’umanità perduta, in questo particolare momento storico, va vissuta in tutti i luoghi, laici e religiosi, con l’intento di inviare messaggi finalizzati al recupero del convivere civile. Queste manifestazioni, non possono essere strumentalizzate o schernite per fini politici. I processi che sono finalizzati alla fine dei conflitti -sostiene Giovanni Suraci, coordinatore dei Poeti per la pace– riguardano tutti, nessuno escluso. Ecco perché gran parte dei poeti reggini pungolano costantemente gli intellettuali e i rappresentanti del mondo della cultura a non cadere nell’indifferenza, ma a partecipare, con impegno civile, alla costruzione di un ideale collettivo che favorisca la pace tra i popoli”.

Ogni venerdì i poeti continuano a consegnare le Poesie alla Chiesa di San Giuseppe al Corso di Reggio Calabria

Per queste ragioni ogni venerdì i poeti continuano a consegnare le Poesie che hanno come tema la pace alla Chiesa di San Giuseppe al Corso di Reggio Calabria. L’iniziativa ideata da don Pasqualino Catanese, Vicario del Vescovo della diocesi Reggio Calabria-Bova, ha avuto un successo enorme, tanto che semplici cittadini, oltre che poeti affermati e rappresentati delle Istituzioni, come il Sindaco della nostra città on. Giuseppe Falcomatà, si adoperano settimanalmente a consegnare i pensieri poetici sulla pace per esporli nella bacheca nella monumentale e centralissima Chiesa di Reggio. Un segno di umanità che segue gli indirizzi dell’indimenticabile Papa Francesco, il quale ha sempre sostenuto che: “l’indifferenza è una piaga, commuoviamoci davanti al dolore degli altri e aggrediamo questo virus che corrompe la società”. I Poeti per la Pace continueranno “con determinazione, in ogni loro incontro e nella programmazione delle loro iniziative, a seguire il percorso tracciato per svegliare le coscienze degli indifferenti”.