Reggio Calabria prega per la pace, fiaccolata e Veglia al Duomo | FOTO e VIDEO

La Chiesa di Reggio Calabria si è mobilitata per la pace con una fiaccolata ed una veglia che si sono svolte questa sera al Duomo dalle 18:30 alle 20. Fedeli e religiosi hanno avuto modo di rinnovare al Signore la richiesta del dono della pace, proprio ai piedi della della Madonna della Consolazione. Da evidenziare che, il Pontefice, Papa Leone XIV, ha evidenziato l’urgenza di non restare indifferenti davanti alle tante guerre ed alle ingiustizie.

Un invito cui la comunità diocesana di Reggio Calabria-Bova ha già risposto con tantissimi momenti di preghiera che si svolgono nelle varie realtà parrocchiali. In alto le immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.