Guerra Ucraina, Trump: “vedrò Xi, ha influenza su Putin. Tomahawk? Posso lanciarli ma…”

“Ho cancellato l’incontro con Putin” perchè non avrebbe “portato a nulla”. “Lo faremo in futuro“, la “guerra sarà risolta”. È quanto dichiarato nelle ultime ore da Donald Trump ai giornalisti presenti nello studio ovale, insieme al segretario generale della Nato, Mark Rutte. Gli USA, nella serata di ieri, avrebbero ritirato una restrizione sui missili a lungo raggio utilizzabili da Kiev che ora potrebbe colpire direttamente la Russia in profondità. E questa non è l’unica novità: inasprite anche le sanzioni economiche nei confronti di Mosca.

Sui missili Tomahawk però Trump frena: “il problema con il Tomahawk è che ci vorranno almeno sei mesi, di solito un anno, per imparare a usarlo. È molto complesso. Quindi l’unico modo perché un Tomahawk venga lanciato è se noi lo lanciamo, e non lo faremo“.

Trump non incontrerà Putin, ma incontrerà Xi, convinto che “possa avere una grande influenza su Putin. E parleremo sicuramente di Russia e Ucraina“.