Guerra Ucraina, che succede se la Russia verrà attaccata con i Tomahawk? La risposta di Putin è agghiacciante

“Seria, se non addirittura schiacciante“. Questa l’affermazione di Putin sull’eventuale risposta della Russia a un attacco con missili Tomahawk effettuato sul proprio territorio. Il presidente russo, nel corso di una conferenza stampa al Cremlino, ha commentato con durezza l’eventualità che l’Ucraina possa usare i missili Tomahawk a lungo raggio forniti dall’Europa o dagli USA, eventualità sulla quale Trump ha glissato nelle ultime ore.
“Si tratta di un tentativo di escalation, ma se tali armi venissero utilizzate per colpire il territorio russo, la risposta sarebbe molto forte, se non addirittura schiacciante“, ha detto Putin.