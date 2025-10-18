Giusi Princi sempre più apprezzata in Europa: “attestazione di stima del PPE per il mio impegno e la mia presenza costante in Parlamento”

Prosegue senza sosta il lavoro di Giusi Princi a Bruxelles. L’europarlamentare di Forza Italia di Reggio Calabria ha ricoperto tanti incarichi (componente delle commissioni cultura e educazione, Pari Opportunità, Diritti delle donne, Lavoro e Politiche Sociali; Presidente della delegazione per i rapporti tra l’Europa e l’Asia centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Mongolia); Vicepresidente dell’Intergruppo sulle aree costiere e marittime con delega alla cultura e alle minoranze linguistiche; Componente dell’Intercomitato per l’attuazione della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità) ed ha ottenuto svariati risultati in oltre un anno di attività.

Attestazione di stima

Giusi Princi comunica di aver ricevuto un’attestazione di stima del Partito Popolare Europeo per “il mio impegno e la mia presenza costante in Parlamento”. “Mi piace condividerla con voi che mi avete sostenuta e che continuate ad essere la mia forza”, scrive sui social l’europarlamentare rivolgendosi direttamente ai cittadini. “È importante veicolare in Europa, con serietà e responsabilità, i veri valori del Sud e della Calabria: resilienza, tenacia, determinazione e caparbietà”, puntualizza Princi.