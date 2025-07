Reggio Calabria, numeri e risultati del primo anno al Parlamento europeo di Giusi Princi

StrettoWeb

“È appena trascorso un anno dal giorno del mio insediamento in Parlamento con un obiettivo chiaro sin da subito: rappresentare al meglio l’Italia, ma soprattutto il Sud e la mia amata Calabria”. A dichiararlo è l’eurodeputato calabrese On. Giusi Princi che ha tracciato il bilancio di un anno di attività parlamentare in Europa. “Ho ricoperto i seguenti incarichi: Componente delle Commissioni Cultura e Educazione, Pari Opportunità, Diritti delle donne, Lavoro e Politiche Sociali; Presidente della delegazione per i rapporti tra l’Europa e l’Asia centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Mongolia); Vicepresidente dell’Intergruppo sulle aree costiere e marittime con delega alla cultura e alle minoranze linguistiche; Componente dell’Intercomitato per l’attuazione della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità”, spiega Princi.

Risultati

“Ho maturato i seguenti risultati: Tasso di presenza in Parlamento 100%, Relatrice di 6 atti legislativi, 214 emendamenti presentati, 10 interventi in plenaria, 13 interrogazioni parlamentari presentate. Focus prioritari: valorizzazione del Sud e della Calabria, parità di genere, diritti delle persone con disabilità, coesione territoriale. Importante battaglia vinta: primo studio di caso fatto approvare in Parlamento sulla retribuzione della classe docente che vede quella italiana tra le meno pagate in Europa. Servizi attivati: ‘Europa a casa’ per aggiornare mensilmente tutti gli stakeholders (Enti, Associazioni, Ordini, Giovani, Imprese) sulle opportunità di finanziamento promosse dall’Europa con azioni di accompagnamento alla progettazione; ‘Europa in classe’ per far conoscere dettagliatamente le istituzioni europee attraverso brevi video settimanali; ‘Pillole di Europa’ per aggiornare i territori sulle principali attività svolte nella settimana. Cinque eventi promossi in Parlamento rendendo protagoniste le articolazioni territoriali: promozione della Calabria, scuola, università e giovani, magistratura”. Numeri che da soli rendono l’idea della responsabilità con cui Giusi Princi sta assolvendo la fiducia che migliaia e migliaia di elettori le hanno riconosciuto.

“Il mio obiettivo è stato costantemente quello di rappresentare al meglio la mia terra”

“Ho affrontato ogni giorno, ogni sfida con tenacia, determinazione, impegno e dedizione – dichiara l’eurodeputato – portando sempre nel cuore la fiducia di coloro che mi hanno investita a sostegno del progetto ‘Sud e Calabria in Europa’. Il mio obiettivo è stato costantemente quello di rappresentare al meglio la mia terra e i tanti miei amati giovani, rivendicandone i bisogni e le potenzialità. È stato un anno intenso – continua Giusi Princi – caratterizzato da impegni serrati, da grande lavoro di squadra e da preziose conoscenze che mi hanno tanto arricchita anche dal punto di vista umano. Sempre attenta ai dettagli, severa ed esigente con me stessa, prima ancora che con gli altri, posso dire di non essermi mai risparmiata. Il mio orizzonte è stato chiaro fin da subito: far sentire orgogliosi e consapevoli reggini, calabresi e cittadini del Sud, di avere una voce forte e presente in Europa, dando sempre socialmente conto delle mie attività e dei risultati, mossa dalla convinzione che, anche per istillare credibilità e fiducia nella classe politica, occorra informare costantemente i cittadini”, dichiara Princi.

Tante le attività portate a segno collaborando con la Regione

Tante le attività portate a segno anche sul territorio collaborando con la Regione Calabria, tra cui l’attivazione, in qualità di Componente del tavolo socio sanitario regionale, dello psicologo scolastico in tutte le istituzioni scolastiche calabresi. Grande lavoro svolto anche in qualità di Presidente del Polo formativo SNA della Calabria, diventato punto di riferimento nazionale per il maggior numero di corsi attivati e di iscritti a favore della Pubblica Amministrazione calabrese. Promotrice di relazioni tra Asia centrale e università calabresi, tra area grecanica calabrese e Grecia per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dei territori. “Questo è solo l’inizio – conclude Giusi Princi – il mio impegno sarà sempre massimo per rendere la Calabria e il Sud sempre più centrali in Europa”.