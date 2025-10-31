Germanà e il meme sulla Corte dei Conti: caos per il Ponte, ma per i 200 miliardi del Superbonus… | FOTO

Lo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, una misura di natura politica, come ammesso chiaramente da uno dei magistrati, tiene banco nella cronaca politica delle due sponde dello Stretto. E non manca di suscitare anche un po’ di sana ironia fra le parti. Nino Germanà, esponente di spicco della Lega in Sicilia, sempre pungente con i suoi meme postati sui social a commento delle principali notizie nazionali, ha sintetizzato perfettamente la situazione con una simpatica vignetta.
“Quando si buttano 200 miliardi nel Superbonus, tutto bene. Quando si investono 14 miliardi per unire l’Italia e creare lavoro, apriti cielo. Strano concetto di ‘conti’ quelli del Corte…“, scrive il senatore leghista allegando un simpatico meme che descrive la reazione fuori controllo della Corte dei Conti rispetto al Ponte e la totale tranquillità rispetto ai 200 miliardi spesi per il Superbonus.