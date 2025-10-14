Gattuso da record! L’Italia piega Israele e guadagna i Playoff Mondiali: regolamento e possibili avversarie

Italia-Israele, non una partita come le altre, visti i risvolti extracalcistici che l’avversario comporta. Lo si nota dai fischi, coperti dagli applausi, all’inno degli ospiti, agli appena 10.000 tifosi presenti a Udine, al corteo ProPal che ha invaso le strade sfociando nella guerriglia urbana. Proteste che, dopo l’accordo di pace firmato fra Israele e Hamas hanno poco senso di esistere, soprattutto se nel mezzo si devastano le città e si chiedono le dimissioni del governo che oggi ha incassato le proiezioni positive del Fondo Monetario Internazionale.

Bisognerebbe solo parlare di calcio oggi, come veicolo di pace per eccellenza. Una bella partita quella fra Italia e Israele, equilibrata, ben oltre i valori delle due rose. Lo avevamo già visto all’andata. Al ritorno, per fortuna, niente ‘pranzo al sacco’, seppur la difesa azzurra e, soprattutto Donnarumma, siano chiamati agli straordinari.

Grande protagonista Mateo Retegui fra gli azzurri: suo il rigore, procurato e realizzato, che ha aperto la gara a fine primo tempo; suo il bellissimo tiro a giro che l’ha chiusa nella ripresa. Nel finale arrotonda Mancini di testa, prima rete in azzurro. Per Gattuso sono 4 vittorie nelle prime 4 gare, come Antonio Conte, a 5 solo Vicini e Fabbri, con 12 punti conquistati, 16 gol fatti (nessun CT c’era mai riuscito nelle prime 4!) e 5 subiti.

Una differenza reti che, salvo miracoli nelle prossime partite, blinda la qualificazione al secondo posto dietro la Norvegia (3 punti in più, recuperabili nello scontro diretto, ma un +26 di differenza reti contro il +10 degli azzurri a 2 partite dal termine) e il conseguente accesso ai Playoff.

Playoff Mondiali: il regolamento degli spareggi

Ai Playoff partecipano tutte le 12 seconde dei gironi più le 4 migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/2025 che non hanno concluso la fase a gironi delle Qualificazioni Mondiali al primo o al secondo posto. Le 16 squadre verranno sorteggiate in 4 distinti percorsi di spareggio A, B, C e D. Ogni percorso prevede una semifinale e una finale, entrambe in gara secca. Le quattro squadre vincitrice dei 4 percorsi andranno al Mondiale.

Le 16 squadre saranno divise in 4 fasce: le 12 seconde dei gironi verranno divise in 3 fasce da 4, in base al ranking FIFA di novembre 2025, la quarta e ultima fascia sarà dedicata alle 4 della Nations League. L’Italia, per intenderci, vista la 10ª posizione nel ranking, sarebbe la prima delle quattro in prima fascia.

Le squadre della prima fascia saranno accoppiate con quelle della quarta per le semifinali, quelle della seconda con quelle della terza. Le squadre di prima e seconda fascia avranno il vantaggio di giocare la semifinale in casa.

In finale i percorsi si ‘incrociano’: chi vince la semifinale 1ª-4ª giocherà contro la vincente delle semifinali 2ª-3ª. Il sorteggio determinerà chi giocherà in casa la partita.

Le attuali seconde di tutti gironi e la divisione in fasce a 2 partite dal termine

A 2 partite dal termine, questa è la situazione delle seconde dei gironi di qualificazione e delle ripescate dalla Nations League:

1ª fascia

Italia (10ª posizione ranking FIFA)

Turchia (27ª)

Ucraina (28ª)

Polonia (36ª)

2ª fascia

Repubblica Ceca (39)

Ungheria (41)

Slovacchia (42)

Scozia (43)

3ª fascia

Macedonia del Nord (63)

Albania (66)

Bosnia ed Erzegovina (73)

Kosovo (91)

4ª Fascia (Nations League)