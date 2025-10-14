Il Fondo Monetario Internazionale conferma: Pil italiano in crescita nel 2025 e nel 2026 | DATI

In uno scenario globale meno teso di quanto era stato previsto nei mesi passati, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) conferma le stime di crescita per l’economia italiana con +0,5% di Pil quest’anno e +0,8% nel 2026. Dati importanti che sottolineano l’ennesimo risultato raggiunto dal governo presieduto da Giorgia Meloni. Nell’Eurozona, che nel World Economic Outlook appena diffuso vede un rialzo della crescita 2025 a +1,2% (+0,4 punti rispetto alle stime di aprile), spicca il dato anemico della Germania (+0,2% di Pil quest’anno).

Vola, invece, la Spagna che ha visto ritoccare all’insù sia il dato 2025 a +2,9% che quello del prossimo anno a +2%. Andamento più o meno stabile per la Francia, rispettivamente a +0,7 e +0,9%.