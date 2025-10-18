EYBL al cardiopalma, la Vis batte l’Alvik nel finale! Gabisiani MVP: nell’intervista esplode la festa | VIDEO

Dopo la sconfitta all’esordio contro Decin e la vittoria nella seconda gara del torneo contro KBM, per la Vis Reggio Calabria un’altra battaglia, questa volta contro gli svedesi dell’Alvik, con tanto di mamme-tifose al seguito (INTERVISTA). Una partita parecchio dura, nonostante gli svedesi avessero già giocato una gara nella mattinata (la Vis viene da 5 partite nell’arco di pochi giorni).

I ragazzi dell’Alvik hanno fatto valere chili e centimetri in più, impedendo alla Vis di prendere il largo, nonostante un ottimo inizio dei reggini. Gara punto a punto fino alla fine, con uno schema nei secondi finali non riuscito agli svedesi e un fallo con liberi che, seppur sbagliati, hanno permesso ai reggini di tenere gli avversari lontani da canestro e far scadere il tempo sul 95-92.

Per i reggini seconda vittoria in 3 gare. Domani match decisivo contro Varsavia per ottenere una preziosa vittoria e chiudere la tappa reggina fra le squadre migliori. Ad Alicante la Vis affronterà altri 3 incontri per puntare a un posto fra le prime 3 e volare alle Super Finals EYBL.

Luka Gabisiani MVP della gara con 32 e canestri provvidenziali. Ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato: “siamo partiti bene, vincevamo di 20 punti, siamo un po’ peggiorati nel secondo quarto, ma siamo andati avanti perchè volevamo vincere e abbiamo vinto. Sono felice per i miei compagni, senza di loro non farei nulla, mi aiutano in tutto“. E alla fine dell’intervista, i compagni lo hanno letteralmente sommerso…