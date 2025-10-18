Dalla Svezia a Reggio Calabria per l’EYBL: “città splendida, miglior gelato di sempre e l’acqua a mare è ancora calda!” | VIDEO

L’EYBL, torneo di basket internazionale che si sta svolgendo in città in questi giorni al PalaBenvenuti, ha portato a Reggio Calabria 6 squadre internazionali e una da fuori regione (oltre alla Vis co-organizzatrice del torneo) per oltre un centinaio di persone, fra staff, giocatori e qualche genitore che trascorreranno 4 giorni in città da turisti e appassionati di sport. Va da sé che queste persone alloggeranno negli hotel, faranno shopping nei negozi e mangeranno nei nostri locali contribuendo a muovere l’economia cittadina, per poi raccontare la loro esperienza in città facendo un po’ di promozione turistica che non guasta.

StrettoWeb ha ascoltato Hanna Williams, mamma di Leo Williams, uno dei giocatori dell’Alvik, formazione svedese che partecipa all’EYBL, arrivata a Reggio Calabria insieme ad altre 3 mamme al seguito della squadra. Prima dell’intervista, la signora Hanna ci ha confidato che è riuscita anche a farsi un bagno a mare prima di venire alla partita, per lei, venendo dalla Svezia, queste temperature sono piuttosto calde e anche l’acqua lo era.

“Sono stata altre volte in Italia, ma è la prima a Reggio Calabria. La città è molto bella, mi piace poter camminare sul Lungomare, vicino la spiaggia, anche il centro è davvero bello” ci ha raccontato. Immancabile l’apprezzamento per il gelato di Cesare: “abbiamo assaggiato il miglior gelato che io abbia mai provato, è stato fantastico“.

In conclusione, Hanna ci ha raccontato di essere stata allenatrice in passato, mentre ora fa la mamma-tifosa: “siamo qui per incitarli. Penso sia divertente avere questa opportunità per i ragazzi, poter incontrare squadre provenienti da tutta Europa, si alza il livello della competizione rispetto al giocare solo in Svezia, fanno nuove esperienze, vedono altre culture, altri Paesi, non solo dal punto di vista cestistico“.