Elezioni Regionali, Vannacci al seggio ironizza su Giani sui confini della Toscana

Elezioni Regionali, Roberto Vannacci ha votato nel suo seggio a Viareggio: "prima il dovere, come sempre"

Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

L’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, ha votato nel suo seggio a Viareggio per le elezioni regionali in Toscana. “Prima il dovere, come sempre. Domenica con la famiglia, con mia moglie e con le mie adorare figlie ma prima il dovere, come sempre! Perché i diritti, senza doveri, sono mere utopie. Ah dimenticavo, sono in Toscana e non rischio di sconfinare in Lombardia”. E’ quanto scrive sui social Vannacci ironizzando sul governatore uscente Eugenio Giani per una sua frase sui confini della Toscana.

