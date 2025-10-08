Elezioni Regionali Campania, Forza Italia su Cirielli: “è la scelta migliore”

Sarà il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli a sfidare Roberto Fico alle elezioni regionali che a fine novembre decreteranno il nuovo presidente della Campania, dopo dieci anni di governo di Vincenzo de Luca. “Nel corso di un incontro con Cirielli, Martusciello e Donzelli, abbiamo affrontato e chiarito tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni – afferma Maurizio Gasparri – pertanto, Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli”.

“E’ la scelta migliore”

“É la scelta migliore che potessimo fare come centrodestra”, ha aggiunto il coordinatore del partito in Campania, Fulvio Martusciello.