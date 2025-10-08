Elezioni Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli confermato in Campania, ecco le candidature in Veneto e Puglia

I leader del centrodestra hanno raggiunto l’accordo sui candidati della coalizione alle regionali del 23-24 novembre. In una nota, diramata poco, fa c’è scritto: “a margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra si sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali”, evidenzia la nota.

“Scambio che ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell’Esecutivo di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli in Campania, dell’imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. La coalizione, come sempre, darà il massimo supporto ai suoi candidati“, conclude la nota.