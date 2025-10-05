Elezioni Regionali Calabria: urne chiuse, alle 23 cala l’affluenza per il maltempo serale. Reggio in controtendenza | DATI

Cala l’affluenza alle urne delle Regionali in Calabria rispetto alle elezioni di 4 anni fa alle ore 23:00, a causa del maltempo serale che ha colpito varie zone della Regione (colpita la provincia di Cosenza, il lametino e parte dell’area metropolitana di Reggio Calabria). Mentre alle ore 12 ed alle ore 19 i dati era superiori rispetto al 2021, alle ore 23:00 di oggi si è recato alle urne il 29,08% degli aventi diritto al voto, rispetto al 30,87% del 2021. In controtendenza Reggio Calabria dove persiste un importante percentuale di votanti. Da segnalare le anomalie riscontrate con il caso dell’86enne, con il caos all’ufficio elettorale alla luce delle lunghe file e quanto successo presso la scuola Don Bosco di Pellaro. Le operazioni di voto riprenderanno domani mattina, lunedì 6 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15, per poi procedere allo spoglio delle schede.

Reggio Calabria, boom di votanti

In controtendenza, rispetto ai dati in calo in buona parte della Regione a causa del maltempo, Reggio Calabria dove persiste un importante percentuale di votanti a causa di tantissimi candidati “di peso” sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Sono delle elezioni regionali con una proiezione importante sulle imminenti comunali che si svolgeranno tra qualche mese e questo ha portato tanti elettori a schierarsi.

L’affluenza nelle varie province

In Calabria, alle 23, l’affluenza è in calo tranne in provincia di Reggio Calabria. Questi i dati delle province: a Catanzaro il 31,92% (33,39% 4 anni fa), a Crotone il 28,79% (27,16% 4 anni fa), a Vibo Valentia il 26,67% (27,89% 4 anni fa), a Reggio Calabria il 32,24% (31,04% 4 anni fa), a Cosenza il 26,25% (31,09% 4 anni fa).

Elezioni Regionali: affluenza alle urne in tutte le principali città della Calabria

Reggio Calabria 38,71% ( precedenti regionali 32,13% )

( ) Catanzaro 38,70% ( precedenti regionali 36,63% )

( ) Corigliano-Rossano 23,86% ( precedenti regionali 21,03% )

( ) Lamezia Terme 29,40% ( precedenti regionali 28,80% )

( ) Cosenza 36,55% ( precedenti regionali 48,21%)

( Crotone 30,88% ( precedenti regionali 25% )

( ) Rende 33,11% (precedenti regionali 35,90%)

La spiegazione sull’affluenza in Calabria

In Calabria il dato dell’affluenza è sempre drogato. In Calabria ci sono 1.888.368 aventi diritto, paradossalmente più dei residenti in Regione – 1.855.454 (dall’ultimo censimento del 2021) -, perché al loro interno si contano anche 367.000 calabresi residenti all’estero e iscritti all’Aire, e dunque aventi diritto (di questi non vota praticamente nessuno, perché per le regionali non c’è voto per corrispondenza). Per di più in Calabria ci sono circa 250/300 mila persone (tra studenti e lavoratori) che sono domiciliate fuori, ma che mantengono comunque la residenza in Regione. Basta fare due conti, e di fatto gli aventi diritto che effettivamente vivono e votano in Calabria sono circa 1.200.000, ma la percentuale dell’affluenza viene comunque calcolata sulla cifra iniziale di 1.888.368: ecco perché è sempre sensibilmente più bassa rispetto ad altre Regioni.