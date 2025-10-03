Elezioni Regionali Calabria, Toscano: “noi unica alternativa contro i soliti gruppi di potere preoccupati solo di piazzare i loro amici”

Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare alla carica di governatore della Calabria, ha chiuso la campagna elettorale a Tropea con Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Dsp. “Noi una nave pirata contro le gigantesche scialuppe di salvataggio per speculatori, centro destra e centro sinistra, di fatto impiegate da gruppi di potere europeisti che governano con il pilota automatico garantendo i loro padroni di Roma e di Bruxelles e piazzando i rispettivi amici di riferimento al vertice di aziende sanitarie privatizzate“, rimarca Toscano.

“Quasi il 20% dei calabresi non si cura più”

“Quasi il 20% dei calabresi non si cura più e la Calabria è tra le regioni italiane con il più alto tasso di mobilità sanitaria passiva. Il 25,75% dei residenti si sposta in altre regioni per ricevere cure mediche. L’ unica speranza è Democrazia Sovrana e Popolare”, rimarca Toscano.

“Noi siamo l’unico vero cambiamento”

“Domenica 5 ottobre, attorno alle 11, mi recherò alle urne alla scuola Pentimalli 13, a Gioia Tauro per dar vita all’unico cambiamento reale, quello del ritorno della politica affinché i calabresi non siano più vittime di partiti che funzionano come vere e proprie bande d’affari”, puntualizza Toscano.

L’appello di Rizzo

Rizzo ha fatto appello a tutti i delusi dalla politica. “Oggi come mai prima è possibile una svolta decisiva per una Calabria giusta e finalmente sovrana. Usate il voto per cambiare davvero”, ha concluso.