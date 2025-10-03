Regionali, Toscano e Rizzo chiudono la campagna elettorale a Reggio Calabria: “destra e sinistra sono uguali. Sì al Ponte ma con strade e ferrovie adeguate” | INTERVISTE

Ultimo giorno di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria di domenica e lunedì, 5 e 6 ottobre. Democrazia Sovrana e Popolare ha chiuso la campagna elettorale a Piazza Camagna a Reggio Calabria, alla presenza dell’on. Marco Rizzo e di Francesco Toscano, candidato presidente di Dsp. “Destra e sinistra sono facce della stessa medaglia, sostanzialmente uguali. Puntiamo con forza sulla sanità pubblica togliendo la politica nelle scelte. Tridico? Il candidato del centrosinistra ci deve dire se si dimette da europarlamentare se perde. Il Ponte sullo Stretto? Sì ma ci devono essere anche strade e ferrovie adeguate“, conclude Rizzo.

“Siamo stati gli unici a parlare di politica”

Francesco Toscano ha evidenziato: “è stata una bella campagna elettorale, siamo stati gli unici a parlare di politica ed a fare proposte serie. Tridico parla di sanità pubblica? E’ candidata nelle sue liste Filomena Greco”, rimarca Toscano. Per ultimo fa un appello ai cittadini: “votateci, Democrazia Sovrana e Popolare non tradisce”.

“La politica regionale da 30 anni è sempre la stessa, destra e sinistra sono la stessa cosa”

Giuseppe Triolo, candidato Dsp, ha puntualizzato: “la politica regionale da 30 anni è sempre la stessa, destra e sinistra sono la stessa cosa. Le nostre proposte? Costruiamo case popolari, tagliamo la burocrazia alle imprese, sistemiamo gli ospedali di Polistena, Scilla e Locri. Gli aeroporti? Stanno andando bene grazie all’impegno di Cannizzaro, a dire il vero, e del Governo, la Regione non c’entra”, conclude Triolo.