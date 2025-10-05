Elezioni Regionali Calabria: Occhiuto e Toscano hanno votato. Tridico, invece, non può! | FOTO

Sono aperte sino alle 23 di oggi le urne in Calabria per il rinnovo del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, e si voterà anche domani, lunedì 6 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. Per quanto riguarda l’affluenza delle 12, come abbiamo riportato in un articolo a parte, è in leggero aumento con un boom a Reggio città. Intanto i candidati presidente si stanno recando ai seggi. Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana e Popolare, si è recato questa mattina votare, alle ore 11, a Gioia Tauro, presso la scuola primaria Eugenio Montale. Il governatore uscente, Roberto Occhiuto, ha votato a Cosenza, intorno alle 11, presso la scuola elementare “Corrado Alvaro alla sezione 74. “Ho votato assieme ai miei ragazzi. Viva la Calabria”, scrive il leader del centrodestra calabrese sui social.

Tridico non può votare, ha la residenza a Roma

L’europarlamentare e docente universitario, Pasquale Tridico, il principale sfidante del governatore uscente Roberto Occhiuto, non ha nemmeno spostato la residenza in Calabria, nonostante sia candidato a governare la regione. Infatti, l’ex presidente dell’Inps risiede a Roma ed ha deciso di non cambiare la residenza, nemmeno per poter esercitare il suo diritto di voto di 5 e 6 ottobre. La sua candidatura alla presidenza è stata ufficializzata tra il 20 e il 23 agosto, mentre le liste sono state chiuse il 5 settembre, ben un mese prima delle elezioni. In altre parole, avrebbe potuto facilmente trasferire la residenza entro quella data e votare regolarmente domenica.