Dal Fondo Monetario Internazionale ancora buone notizie per l’Italia: “quest’anno è migliore delle attese, fantastico”

Alle conferme di crescita economica dell’Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale (FMI), si aggiungono le parole del suo direttore del dipartimento europeo, Alfred Kamer, che così ribadisce il ruolo e il percorso del paese, positivo, anche per l’anno in corso. “Abbiamo notato la sovra-performance notevole dell’Italia sul deficit lo scorso anno, secondo i dati anche quest’anno sarà migliore delle attese, è fantastico” ha affermato Kamer rispetto a una conferma di crescita migliore delle attese anche per quest’anno, in linea alla “sovra-performance” dell’anno scorso.