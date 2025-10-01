Coach Recalcati a StrettoWeb: “Reggio è casa, spero di vedere la Viola in A”. E sul CT Banchi… | INTERVISTA

“Che effetto mi fa tornare a Reggio Calabria? L’effetto che fa a chi torna a casa. Non solo a me, anche a mia moglie che mi ha accompagnato e mia figlia Gaia“. Sono le parole rilasciate da coach Carlo “Charlie” Recalcati ai microfoni di StrettoWeb in occasione della cerimonia di consegna di un attestato di merito con il quale il Comune di Reggio Calabria ha voluto celebrare il grande coach che ha guidato la Viola dal 1990 al 1996. Presenti il sindaco Falcomatà, il delegato allo sport Latella e anche la leggenda neroarancio Sasha Volkov.

Cinque anni trascorsi meravigliosamente e anche il momento dell’addio. Sono questi i ricordi di coach Recalcati se ripensa all’esperienza reggina: “sono stati 5 anni molto intensi alla Viola. Il ricordo che mi accompagna è quello di quando me ne sono andato, non avrei voluto ma la situazione era tale da consigliare alla società e a me di interrompere questo rapporto“.

In merito alla Viola attuale, l’ex coach neroarancio, che di recente ha compiuto 80 an, ha spiegato: “seguo la Viola, gli amici, le vicissitudini, i risultati, i campionati. Quello che posso sperare è che ci sia la possibilità di risalire, piano piano, la programmazione è importante. E di poterla rivedere nel basket che conta“.

Su coach Banchi nuovo CT dell’Italia, Recalcati ha dichiarato: “è un ottimo coach che ha maturato esperienza internazionale con la Lettonia. Ieri ci siamo scambiati dei messaggi. Credo sia l’allenatore giusto“.