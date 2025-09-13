Basket, Carlo Recalcati ha compiuto 80 anni: un pezzo di storia anche a Reggio Calabria. Tutte le FOTO della festa

Gli 80 anni di Carlo Recalcati sono stati celebrati a Limbiate (MB) con una grande festa tra amarcord, emozioni e tanti volti storici del basket italiano. A raccontarlo è Gazzetta del Sud, in un articolo a firma di Massimo Calabrò, che sottolinea come il “Charly” nazionale, protagonista della medaglia d’argento olimpica ad Atene 2004, abbia ricevuto una valanga d’affetto da dirigenti, campioni ed ex compagni di viaggio.

Un posto speciale nei ricordi di Recalcati lo ha avuto Reggio Calabria e la Viola, da lui guidata dal 1990 al 1995 in stagioni indimenticabili. Alla festa erano presenti figure legate a quel periodo, come Sandro Santoro, Giovanni Benedetto, Hugo Sconochini e Francesco Scambia, figlio dell’indimenticato presidente Gianni. Non sono mancati videomessaggi e testimonianze di campioni come Bullara, Pozzecco, Riva e Bob Morse, oltre alla presenza di leggende della Pallacanestro Cantù e di grandi tecnici del basket italiano.

La serata è stata anche l’occasione per annunciare l’avvio del docu-film “Per Tutti Charly”, prodotto da WE for YOU Events&Communication di Alessandro Nava che ha curato nei dettagli l’evento degli 80 anni: le riprese partiranno a fine settembre e proseguiranno fino a metà ottobre, toccando città simbolo della carriera di Recalcati come Cantù, Bologna, Siena, Varese e Reggio Calabria, dove riceverà ancora una volta l’abbraccio dei tifosi che non lo hanno dimenticato. In alto la fotogallery con tutte le immagini della festa.