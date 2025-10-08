Chi sono gli italiani sulla nuova Flotilla? A bordo anche una siciliana e un calabrese | NOMI

All’alba di oggi anche la seconda Flotilla diretta a Gaza è stata fermata da Israele. Stesse modalità della prima, seppur con molto meno clamore, anche mediatico, vista l’assenza di personaggi di spicco come Greta Thunberg e i parlamentari italiani. A proposito di italiani, diversi i nostri connazionali presenti a bordo: medici, giornalisti, educatrici, un filosofo-chef e un monaco buddista.

Gli italiani della seconda Flotilla

Ospite in diretta a “Carta Bianca” nella serata di ieri, Vincenzo Fullone, 53enne nativo di Crosia (provincia di Cosenza), filosofo di formazione, fondatore della prima agenzia di comunicazione nella Striscia di Gaza e anche chef, è uno fra i più noti presenti sulla Conscience (la barca principale). Presente anche Elisabeth Di Luca, attivista pro-Pal siciliana.

E ancora Riccardo Corradini, medico protagonista del documentario “Erasmus a Gaza”; Stefano Argenio infermiere di 42 anni, coordinatore della Terapia intensiva di un ospedale romano; Francesco Prinetti, medico 28enne che lavora a Torino e attivista di Ultima Generazione; Claudio Torrero, ex docente di filosofia, autore di libri, saggi e articoli, oggi diventato monaco buddhista.

Sulle barche più piccole della Thousand Madleens to Gaza anche Beatrice Lio, marittima veneta; Lorenzo Bresciani, neurologo dell’ospedale di Padova e Lorenzo Mollicone, attivista e giornalista del magazine ‘Scomodo’.