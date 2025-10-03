Catanzaro, che numeri per Monza! Settore ospiti pieno, record di tifosi all’U Power-Stadium: le indicazioni per raggiungere lo stadio

Qualcuno mugugno, scrivevamo nell’editoriale di ieri, ma è poca roba rispetto alla passione dei tanti, della maggioranza, verso una squadra che vive uno dei momenti più belli della sua storia recente. Sei partite e sei pareggi, per il Catanzaro, ma è una partenza praticamente identica a quella dello scorso anno. Niente drammi, dunque. E coloro che seguono in massa i propri beniamini in casa e in trasferta, tra cui tanti fuorisede che aspettano le partite al Nord, lo sanno bene. E così, per il match di domani a Monza (ore 15), sono già stati staccati oltre 2.200 biglietti destinati al settore ospiti. Un numero pazzesco, per una trasferta, che fa il paio con i circa 500 innamorati che hanno deciso di seguire la squadra a Marassi in un infrasettimanale.

Il numero può ancora aumentare, considerando che c’è tempo fino alle ore 19 di oggi, venerdì 3 ottobre, per acquistare i biglietti nel settore ospiti dell’U Power-Stadium. Intanto il club giallorosso, in una nota ufficiale, informa i tifosi giallorossi “che il percorso da seguire per raggiungere lo stadio è il seguente: uscendo al casello di Agrate Brianza, passare per Concorezzo e dirigersi verso Monza. L’U-Power Stadium si trova in via Tognini e l’ingresso per gli ospiti avviene da Viale Stucchi. L’accesso per il settore ospiti è possibile dal Gate 9. Il parcheggio riservato alla tifoseria giallorossa è quello “Arancione” che si trova in via Tognini”.