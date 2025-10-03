Catanzaro, che numeri per Monza! Settore ospiti pieno, record di tifosi all’U Power-Stadium: le indicazioni per raggiungere lo stadio

Per il match di domani a Monza (ore 15), sono già stati staccati oltre 2.200 biglietti destinati al settore ospiti del Catanzaro. Un numero pazzesco, per una trasferta

Tifosi Catanzaro
Foto U.S. Catanzaro 1929

Qualcuno mugugno, scrivevamo nell’editoriale di ieri, ma è poca roba rispetto alla passione dei tanti, della maggioranza, verso una squadra che vive uno dei momenti più belli della sua storia recente. Sei partite e sei pareggi, per il Catanzaro, ma è una partenza praticamente identica a quella dello scorso anno. Niente drammi, dunque. E coloro che seguono in massa i propri beniamini in casa e in trasferta, tra cui tanti fuorisede che aspettano le partite al Nord, lo sanno bene. E così, per il match di domani a Monza (ore 15), sono già stati staccati oltre 2.200 biglietti destinati al settore ospiti. Un numero pazzesco, per una trasferta, che fa il paio con i circa 500 innamorati che hanno deciso di seguire la squadra a Marassi in un infrasettimanale.

Il numero può ancora aumentare, considerando che c’è tempo fino alle ore 19 di oggi, venerdì 3 ottobre, per acquistare i biglietti nel settore ospiti dell’U Power-Stadium. Intanto il club giallorosso, in una nota ufficiale, informa i tifosi giallorossi “che il percorso da seguire per raggiungere lo stadio è il seguente: uscendo al casello di Agrate Brianza, passare per Concorezzo e dirigersi verso Monza. L’U-Power Stadium si trova in via Tognini e l’ingresso per gli ospiti avviene da Viale Stucchi. L’accesso per il settore ospiti è possibile dal Gate 9. Il parcheggio riservato alla tifoseria giallorossa è quello “Arancione” che si trova in via Tognini”.

