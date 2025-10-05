Catania, Toscano dopo il match col Siracusa: “complimenti ai ragazzi, gara perfetta”

“Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una gara perfetta. Se non giochi così contro il Siracusa facendo 6-7 palle gol nitide, corri dei rischi importanti. E poi abbiamo preso zero gol in casa, senza soffrire”. L’allenatore del Catania Mimmo Toscano parla così dopo la vittoria etnea sul Siracusa. “Faccio i complimenti anche a chi è subentrato, come D’Ausilio, Caturano e Raimo”. Poi un giudizio sui singoli: “Cicerelli? Io sono contento di Emmanuele oggi per i tanti pericoli costanti. Noi non vogliamo 19 gol da lui, ma essere protagonisti in questo campionato. Raimo? È un giocatore diverso da Jimenez ma ha dato ritmo e qualità importanti. È un calciatore duttile perché può giocare in tanti ruoli. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita” ha aggiunto.