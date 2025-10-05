Il Catania si prende il derby e dà un calcio alla crisi: 2-0 al Siracusa davanti ai 16.000 del Massimino | CLASSIFICA

Il Catania vince con 2 gol segnati, torna a mantenere la porta inviolata e dà un calcio alla crisi. Il tutto in un derby che dà quel tocco di sapidità in più a una vittoria importante e attesa dagli oltre 16.000 presenti allo stadio. Tifosi sempre al fianco della squadra, anche in una breve parentesi passata senza vittorie: quattro gare consecutive in cui sono arrivati sì 3 punti, ma distribuiti per singole unità contro Sorrento, Trapani e Cerignola, dopo la scoppola per 4-1 subita in casa del Cosenza.

Un inizio di stagione altalenante, nemmeno troppo preoccupante in realtà, con il Catania pienamente in lotta per le zone nobili della classifica, ma che in una piazza calda come quella etnea rischiava di creare malumori pesanti all’eventuale 5° passo falso consecutivo di una squadra costruita per la B.

Due gol hanno scacciato i cattivi pensieri. Lunetta nel primo tempo, preferito a Forte e Caturano; Ierardi nella ripresa. Pratica Siracusa archiviata nonostante le insidie di un derby che, con le sue logiche intrinseche, rischia sempre di azzerare l’ampio gap di classifica e di qualità delle rose. Torna il sereno in casa Catania: 3° posto a quota 15 punti, -4 dalla Salernitana capolista e -1 dal Benevento.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 3 ottobre

Ore 20.30

Latina-Benevento 1-0

Sabato 4 ottobre

Ore 14.30

Atalanta-Foggia 1-1

Ore 17.30

Crotone-Picerno 3-0

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30

Casertana-Casarano 0-3

Catania-Siracusa 2-0

Salernitana-Cavese 3-2

Trapani-Giugliano 1-1

Ore 17.30

Altamura-Potenza

Sorrento-Monopoli

Audace Cerignola-Cosenza

Classifica Serie C Girone C

Salernitana 19 Benevento 16 Catania 15 Casarano 15 Crotone 14 Cosenza 12* Casertana 11 Monopoli 11* Potenza 11* Latina 11 Audace Cerignola 10* Picerno 9 Altamura 7* Foggia 7 Sorrento 6* Giugliano 6 Trapani 5 (-8) Atalanta U23 5 Cavese 5 Siracusa 3

*1 partita in meno

Prossimo turno, 9ª giornata

Sabato 11 ottobre

Ore 14.30

Foggia-Crotone

Giugliano-Catania

Picerno-Casertana

Domenica 12 ottobre

Ore 12.30

Monopoli-Casertana

Casarano-Audace Cerignola

Cavese-Trapani

Cosenza-Atalanta U23

Potenza-Latina

Siracusa-Sorrento

Ore 17.30

Benevento-Altamura