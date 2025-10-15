Castrovillari, la Polizia Penitenziaria rende omaggio ai tre carabinieri morti a Castel D’Azzano | VIDEO

Castrovillari: la Polizia Penitenziaria ha reso omaggio ai tre carabinieri morti a Castel D’Azzano a causa di una tremenda esplosione, è stato un momento di enorme commozione

Polizia penitenziaria rende omaggio Carabinieri

La Polizia Penitenziaria, questa mattina, a Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha reso omaggio ai tre carabinieri morti a Castel D’Azzano a causa di una tremenda esplosione. E’ stato, indubbiamente, un momento di grande commozione nel vedere le auto della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale sostare, a sirene spiegate, davanti la Caserma della Stazione locale dei Carabinieri.

A guidare la polizia penitenziaria il comandante di reparto, dott. Carmine Di Giacomo, accolto dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri, Michelangelo Iocolo.

Le immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:

