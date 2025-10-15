Castrovillari, la Polizia Penitenziaria rende omaggio ai tre carabinieri morti a Castel D’Azzano | VIDEO

La Polizia Penitenziaria, questa mattina, a Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha reso omaggio ai tre carabinieri morti a Castel D’Azzano a causa di una tremenda esplosione. E’ stato, indubbiamente, un momento di grande commozione nel vedere le auto della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale sostare, a sirene spiegate, davanti la Caserma della Stazione locale dei Carabinieri.
A guidare la polizia penitenziaria il comandante di reparto, dott. Carmine Di Giacomo, accolto dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri, Michelangelo Iocolo.
Le immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: