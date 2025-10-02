Calabria in lutto per la scomparsa del bambino di Paravati

In merito alla scomparsa del bambino di Paravati, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, esprime il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia.

“Di fronte a una notizia così dolorosa – afferma il Garante – non si può che esprimere silenziosa partecipazione al lutto di chi oggi sta vivendo una perdita che lascia senza parole. A nome dell’istituzione che rappresento, e personalmente, desidero far giungere ai familiari il mio pensiero di vicinanza e rispetto”.

Per Marziale: “Ogni bambino rappresenta un valore assoluto per la nostra comunità – prosegue Marziale – e quando una giovane vita si spegne, l’intera collettività ne è colpita. In questo momento, il dolore appartiene a tutti”.

Il Garante ha voluto manifestare anche la propria discreta presenza istituzionale: “Non ci sono parole adeguate, né gesti che possano lenire un simile dolore, ma è doveroso esserci. In silenzio, con rispetto.”