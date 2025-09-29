Calabria in apprensione per un bimbo di 4 mesi in gravi condizioni

Un bambino di soli 4 mesi è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza, dopo un grave malore che ha destato molta preoccupazione. Il piccolo, inizialmente accompagnato dai genitori all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, è stato subito intubato dai medici che, valutata la gravità della situazione, hanno deciso di attivare l’elisoccorso. L’elicottero del 118 è atterrato al campo di aviazione per trasferire il bambino in terapia intensiva pediatrica a Cosenza. Al momento, le cause del grave malore non sono ancora chiare, e i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni.