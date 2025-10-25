C.S.M. Taurianova a rischio chiusura, il sindaco Biasi: “situazione difficile, interlocuzione in corso con Di Furia” | INTERVISTA

Forte preoccupazione a Taurianova per il futuro del C.S.M., struttura che offre un servizio fondamentale a pazienti con problemi di salute mentale. Il C.S.M. sarebbe a rischio chiusura per la cessazione del servizio a causa del pensionamento del direttore Roberto Zappone e della mancanza di medici specialistici pronti a subentrare. Il centro non è utile solo alla città di Taurianova ma la chiusura sarebbe deleteria per l’intero comprensorio.

Il sindaco Roy Biasi, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “il centro è sicuramente un’istituzione ma la situazione è difficile per la mancanza di medici e assistenti sociali. Da evidenziare che c’è un’interlocuzione costante con la dottoressa Di Furia per trovare una soluzione”, puntualizza il primo cittadino.