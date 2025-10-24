C.S.M. Taurianova a rischio chiusura? Cittadini chiedono l’aiuto della Regione | VIDEO

Apprensione a Taurianova per il futuro del C.S.M., struttura che offre un servizio sanitario fondamentale a pazienti con problemi di salute mentale. Il C.S.M. sarebbe a rischio chiusura per la cessazione del servizio a causa del pensionamento del direttore Roberto Zappone e della mancanza di medici specialistici pronti a subentrare. Un vuoto assistenziale che avrebbe un impatto devastante sulle famiglie e sui pazienti della Piana. Istituzioni locali e cittadini lanciano un accorato appello al presidente Occhiuto affinchè la struttura non chiuda.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb un focus sulla situazione e il parere del consigliere regionale Domenico Giannetta che fa chiarezza sulla situazione garantendo l’impegno della Regione a vigilare sulla situazione.