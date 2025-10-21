Bova Marina: “l’amministrazione Zirilli traballa. Le dimissioni dell’Assessore e le preoccupanti comunicazioni del Sindaco…”

“Preoccupano non poco le comunicazioni del Sindaco in apertura del Consiglio Comunale con le quali lo stesso ha annunciato le dimissioni dell’Assessore Maurizio Foti da capogruppo di maggioranza. E’ lo stesso Foti che con missiva del 13.10.2025 comunica la propria decisione irrevocabile di dimettersi da capogruppo consiliare di maggioranza. Rilevanti appaiono le motivazioni che hanno determinato tale scelta: ‘da tempo a mio modesto parere sono venute meno le condizioni necessarie per rappresentare un gruppo unito e coeso, capace di affrontare decisioni strategiche, sia politiche che amministrative’… ‘è ormai sotto gli occhi di tutti che all’interno della nostra compagine vi siano posizioni divergenti’… ‘è veramente umiliante registrare certi atteggiamenti”. E’ quanto si legge in una nota.

“In realtà è solo l’ultimo atto di una commedia tragicomica che ha origine con la mancata assegnazione di cariche e deleghe, infatti il Sindaco ha avocato a sé le due più importanti, bilancio e lavori pubblici, dimostrando sin da subito la totale assenza di fiducia nella propria compagine amministrativa. A conferma della volontà di accentramento di “potere” è il continuare, ormai dal mese di maggio, a non assegnare la carica di vice sindaco ad alcuno dei componenti della maggioranza. Inoltre, evidente segno di divisione interna è l’altra missiva a firma dell’Assessore Palamara, di cui nulla è stato ufficialmente comunicato e con la quale pare abbia chiesto al Sindaco, il ritiro delle deleghe. Inspiegabile appare anche l’immediata rinuncia della Consigliera Maria Catanea alla carica di assessore, poi assegnata al Consigliere Faenza. Non si può certo dire che la caratteristica principale dell’l’Amministrazione Zirilli, sia la stabilità, la coesione e la condivisione di intenti”.

“Quanto affermato dall’Assessore Foti è la fotografia dell’attuale condizione della maggioranza che evidenzia preoccupanti spaccature al suo interno, incapace di affrontare questioni amministrative a breve e lungo termine. A solo un anno dalle elezioni, l’Amministrazione Zirilli fa acqua da tutte le parti…… appare difficile che il Sindaco, con l’acqua alla gola, riesca a mantenersi a galla!” chiusa la nota.