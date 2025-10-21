Bova Marina, il Sindaco Zirilli non ci sta e risponde alle accuse della Minoranza: “confusione e allarmismo, vi dico come stanno le cose”

“La nota diffusa dal gruppo di minoranza è l’ennesimo tentativo maldestro di creare confusione e allarmismo, nel disperato tentativo di restare al centro dell’attenzione. Ma quando si superano certi limiti, è doveroso rispondere con fermezza, perché la verità va difesa, soprattutto di fronte a chi la distorce scientemente”. Comincia così la nota con cui il Sindaco di Bova Marina, Andrea Zirilli, risponde al durissimo comunicato dell’opposizione in Consiglio Comunale.

“Dispiace constatare che chi dovrebbe svolgere un ruolo di controllo costruttivo e di confronto serio, abbia scelto ancora una volta la strada della polemica sterile, dimostrando nervosismo e fastidio di fronte a un’amministrazione che sta facendo ciò che loro, in passato, hanno soltanto promesso. E allora mettiamo le cose in chiaro:

Nessun assessore ha lasciato il proprio incarico.

L’assessore Foti ha rassegnato le dimissioni da capogruppo consiliare, ma continua regolarmente a svolgere la funzione di assessore. È stato sostituito nel ruolo consiliare dall’assessore Mesiani..

L’assessore Palamara ha semplicemente comunicato un momentaneo calo di disponibilità per motivi professionali, ribadendo la piena adesione alla maggioranza e il suo sostegno all’azione amministrativa.

Tutto il resto è un tentativo grossolano di montare un caso dove non esiste alcuna crisi, né politica né amministrativa.

Il problema, per l’opposizione, è un altro, e lo sanno bene anche loro: questa maggioranza lavora, mantiene gli impegni, porta avanti il programma con serietà. Il progetto di fattibilità del nuovo lungomare, la riqualificazione del borgo storico, il piano comunale di spiaggia, il bando per le concessioni demaniali: sono risultati tangibili, frutto di un lavoro silenzioso ma concreto, che parla molto più forte delle chiacchiere. E sì, capisco che questo possa dare fastidio a chi ha avuto anni per amministrare e non è riuscito a produrre nulla di simile. È comprensibile che a qualcuno bruci vedere realizzato ciò che loro, pur avendone avuto il tempo, non sono mai riusciti nemmeno a impostare.

Ma la storia è lì a ricordarcelo: l’amministrazione Zavettieri si è conclusa tra difficoltà interne e dimissioni continue, lasciando la squadra incompleta e senza alternative. Noi, al contrario, siamo determinati ad andare avanti, con disciplina, coerenza e spirito di servizio. Se in futuro qualche componente della maggioranza dovesse esprimere volontà diverse, lo vedremo, ne prenderemo atto, e andremo avanti finché i numeri lo consentiranno, come avviene in ogni amministrazione comunale d’Italia. Ma al momento, al netto delle invenzioni dell’opposizione, questa maggioranza è viva, solida e determinata a portare a termine il proprio mandato.

L’opposizione continui pure a parlare: noi continuiamo a lavorare. E quando si lavora davvero, è normale dare fastidio a chi è abituato solo alle parole. I cittadini ci hanno affidato un compito preciso, e noi lo stiamo portando avanti con responsabilità e concretezza. Alla propaganda rispondiamo con i fatti. Al rumore di fondo, con il silenzio operoso di chi ha a cuore solo una cosa: il bene di Bova Marina” conclude il Sindaco.