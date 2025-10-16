Allerta Meteo, la protezione civile declassa l’allarme da arancione a giallo in tutta la Regione. Le previsioni aggiornate

Per la giornata di oggi la Protezione Civile aveva diramato ieri pomeriggio, l’allerta meteo arancione che, com’è prevedibile nell’ambito meteorologico, non sempre viene confermata dai fatti. Il caso di oggi lo conferma in quanto nella giornata odierna, 16 ottobre 2025, la stessa Protezione Civile ha ridimensionato il livello di allerta portandolo a giallo. Le piogge più forti hanno colpito il crotonese nella notte, ma per il resto in tutta la Calabria è una normalissima giornata autunnale e si sarebbe potuto andare regolarmente a scuola e in università evitando gravi disagi per milioni di cittadini.

Eclatante il caso di Reggio Calabria, dove il Sindaco Giuseppe Falcomatà ieri sera aveva ufficializzato tramite un video sufacebook, la chiusura delle scuole per la giornata di oggi in occasione del livello di allerta meteo “arancione scuro” – così definito dal primo cittadino in barba ad ogni regola di protezione civile – precisando però che il livello di allerta sarebbe potuto cambiare nella notte, lasciando immaginare un innalzamento del livello a rosso. E invece, come abbiamo già scritto ieri su StrettoWeb, i livelli di allertamento meteorologico non vengono modificati nella notte, ma semmai al mattino e nel pomeriggio. E infatti oggi è arrivato il declassamento a giallo. Intanto, però, oggi in Calabria e a Reggio si è fermato tutto senza alcun motivo.