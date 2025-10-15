Allerta Meteo, Falcomatà annuncia la decisione sulle scuole chiuse con un VIDEO surreale: “domani è allarme arancione scuro…”

“Il tempo non è dei migliori, la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione scuro. Solitamente noi quando è arancione non chiudiamo però anche confrontandoci con i nostri tecnici, con i nostri uffici, si sono fatte alcune valutazioni anche perchè al di là del colore dell’allerta che poi tra l’altro potrebbe cambiare nel corso della notte, ci sono alcune cose che ci hanno fatto riflettere di più in particolare oltre al vento alle precipitazioni, anche il rischio di esondazioni dei nostri torrenti, delle nostre fiumare. Voi sapete bene dell’alto rischio idrogeologico che c’è nelle nostre città del sud. Quindi alla luce di tutte queste considerazioni, ho deciso di chiudere per domani le scuole e voi siete molto contenti di questa cosa“. E’ questo l’annuncio del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà tramite un video su Facebook dai connotati surreali.

Era da molto tempo che il Sindaco non si lasciava andare a video così buffi, in pieno stile pandemia di Covid-19, forse perchè rivolti ai ragazzini delle scuole (?), anche se il vero riferimento dovrebbe essere quello dei genitori. Ah, l’allerta meteo “arancione scuro” non esiste: i livelli di rischio sono giallo, arancione e rosso. E non c’è alcun possibile cambiamento “durante la notte“. La protezione civile Regionale può aggiornare il livello di allerta nei bollettini del mattino e del pomeriggio. Peccato che, ancora una volta, il Sindaco reggino abbia deciso di coprirsi di ridicolo anziché limitarsi a comunicare con stile istituzionale la decisione adottata in merito alla chiusura delle scuole.