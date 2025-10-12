ACR Messina, è qui la festa: tutte le FOTO dell’abbraccio con la Curva dopo la vittoria contro la Reggina

L’abbiamo definita stoica, eroica. Per impegno, abnegazione, voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Così, con una squadra senza preparazione e costruita a settembre in tre giorni, il Messina è riuscito ad avere la meglio – nel derby dello Stretto – di una Reggina partita con i favori del pronostico ma sempre più in crisi. Al triplice fischio, è partita la festa, con i calciatori che si sono diretti subito sotto la Curva, per accogliere il loro abbraccio.

“Una gara tatticamente buona, abbiamo concesso loro il palleggio, ma questo risultato ci consente di avere ancora più autostima. In queste situazioni c’è sempre la disponibilità dei ragazzi a lavorare e mettere da parte la situazione societaria. I ragazzi hanno sempre lavorato sodo e creduto in quello che si poteva fare” ha detto mister Romano a fine gara. In alto la fotogallery con tutte le immagini della festa.