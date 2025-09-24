Vucic condanna le manifestazioni ProPal a Milano: “urlano ‘Gaza!’ ma vogliono solo violenza” | VIDEO

Il 22 settembre scorso, le immagini delle violenze ProPal durante la manifestazione nazionale pro Gaza (VIDEO), indetta dalle unioni sindacali di base, hanno fatto il giro del mondo scatenando una condanna e un’indignazione unanime. Nelle ultime ore, il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic è intervenuto sulla questione dichiarando: “nel fine settimana appena passato in Italia si sono tenute grandi manifestazioni pro-Palestina.

La gente urlava “Gaza! Gaza!”, ma a Milano alcuni non pensavano a Gaza. Volevano solo demolire e bruciare ciò che gli italiani hanno creato per secoli, solo perché è di moda opporsi al governo e unirsi alla violenza“.