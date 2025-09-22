Follia ProPal a Milano, vandalismo e violenza contro la Polizia: la stazione diventa una trappola | VIDEO

Come fin troppo spesso accaduto in queste settimane, le proteste ProPal che nascono con l’intento di chiedere la pace a Gaza, finiscono per mostrare la natura più violenta dei manifestanti stessi fra incoerenza e ipocrisia. L’ultimo episodio è avvenuto a Milano, nella giornata odierna, mentre in tutta Italia sono in corso manifestazioni in favore di Gaza.

Un folto gruppo di manifestanti violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. I treni in partenza sono stati bloccati, mentre quelli in transito per oltre un’ora hanno saltato la fermata. La situazione è degenerata all’interno della Stazione Centrale.

I manifestanti, vestiti di nero e alcuni dei quali a volto coperto, hanno cercato di entrare nello scalo ferroviario, chiuso dalle forze dell’ordine. Ne sono seguiti, inevitabili, scontri con la polizia che li ha respinti con fumogeni e cariche di alleggerimento. I manifestanti hanno dapprima provato ad accedere alla fermata dalla metropolitana, lanciando oggetti e impalcature contro gli agenti che li hanno respinti a manganellate.

La polizia è stata costretta ad abbassare i cancelli della stazione, divenuta una trappola: mentre gli scontri erano in atto, passeggeri e turisti in transito sono rimasti bloccati, il fumo dei lacrimogeni ha invaso l’atrio costringendo le persone civili a rifugiarsi nei bar circostanti. Una ragazza è stata soccorsa con una ferita alla testa.

I manifestanti hanno usato idranti ed estintori contro la polizia. Agli ingressi della metro i graffiti “ACAB” (All Cops Are Bastards, tutti i poliziotti sono dei bastardi). Decine di persone sono in corso di identificazione.