Scontri ProPal a Milano, Meloni: “sedicenti pacifisti con violenza e distruzione non cambieranno le sorti di Gaza”

Vandalismo, scontri con le forze dell’ordine, feriti (VIDEO). Il tutto per chiedere la pace a Gaza. La grande, grandissima, asincronia fra le immagini viste nel corso della manifestazione ProPal a Milano e l’intento apparente della manifestazione. Sull’argomento è intervenuto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha lanciato un messaggio chiaro e diretto.

“Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti “pro-pal”, sedicenti “antifa”, sedicenti “pacifisti” che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. – ha dichiarato Meloni – Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti.

Un pensiero di vicinanza alle Forze dell’Ordine, costrette a subire la prepotenza e la violenza gratuita di questi pseudo-manifestanti. Mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche“.