Viola, Paulinus e Clark reggini doc: ballano la tarantella sul palco | VIDEO

Una grande cornice di pubblico presso il Festival Scirubetta 2025 per la presentazione della Viola Reggio Calabria 2025-2026. Tanti tifosi e curiosi, tanto gelato ovviamente, e sul palco tutto il nuovo roster neroarancio per la nuova stagione. Solo capitan Fernandez, Paulinus e Ani conoscevano già il calore dei reggini dalla scorsa stagione, per Marini e tutte le new entry è stato un primo impatto parecchio positivo.

Paulinus e Clark ballano la tarantella

Sul palco, presentati a uno a uno, con tanto di curiosità personali, Joseph Paulinus e Leonardo William Clark hanno rubato la scena. I due cestisti, definiti esperti ballerini dai compagni, si sono cimentati nella tarantella, il ballo tradizionale reggino che, visto il periodo di “Festa Madonna”, capita a pennello. Un successo fra risate e applausi!