Che sia una stagione gustosa… come la Scirubetta! La Viola 2025-2026 si presenta: roster e ambizioni da B1 | FOTO

Identitaria, calabrese, reggina. Al posto della neve e del miele ci sono il nero e l’arancio. Se sarà anche dolce come la Scirubetta? Sarà il finale di stagione a dirlo. Al Festival Scirubetta 2025 fa il suo esordio ufficiale la Viola Reggio Calabria, in vista della stagione 2025-2026 di Serie B Interregionale. Una grande cornice di pubblico per accogliere i neroarancio di coach Cadeo, confermato alla guida di un roster quasi del tutto nuovo.

È la prima stagione con Myenergy al timone: la società che da diversi anni affianca i reggini, dallo scorso gennaio ha acquisito la maggioranza delle quote, si sta strutturando con grande professionalità e ambizione nel rispetto della cultura sportiva reggina, della sostenibilità del progetto e, soprattutto, con l’obiettivo di portare la Viola nelle categorie che merita.

Il roster della Viola 2025-2026

Investimenti importanti sul mercato. Un roster che, rispetto a quello della passata stagione, appare più profondo, con un cambio di livello per ruolo, soprattutto più esperto con giocatori che già conoscono bene la categoria (l’anno passato erano quasi tutti alla prima esperienza di vertice in B2) e c’è anche chi come Marini questa categoria l’hanno già vinta.

Della stagione dolceamara dell’anno scorso sono stati confermati in 3: il capitano Manu Fernandez, di ritorno dalla rottura del crociato, voglioso di rientrare sul parquet a guidare i suoi; Uchenna Ani, il miglior marcatore della passata stagione, firma importante su gran parte dei successi dei reggini; Joseph Paulinus, il jolly che mixa atletismo e qualità che, tanto da titolare quanto in uscita dalla panchina, seppur a corrente alternata, l’anno scorso è stato spesso un fattore decisivo in partite complesse.

A completare il roster tanti volti nuovi. Spicca, fra tutti, il nome di Vanni Laquintana, avversario ostico a più riprese, finalmente a Reggio Calabria dopo il fratellino Michelangelo. Guardia esperta e talentuosa, con punti nelle mani e personalità da vendere, si candida a diventare un idolo dei tifosi.

Marini e Agbortabi, big man ex Capo d’Orlando, portano fisicità ed esperienza: allenati da coach Bolignano, sanno già come si vince in questa categoria. Maresca è un altro nome da tenere d’occhio: chili e centimetri abbinati a un buon tiro lo rendono un 4 potenzialmente letale.

Clark farà da back-up a Manu Fernandez, in un ruolo cruciale che l’anno scorso, nonostante l’adattamento di Bangu, è stato il punto dolente dopo l’infortunio dell’argentino. Il talento di Zampa nello spot di ala piccola e la freschezza di Fiusco completano la decina terribile al servizio di coach Cadeo e delle new entry nel ruolo di secondo, coach Cotroneo (ex Dierre) e Lovino.