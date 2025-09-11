Vergogna al Parlamento UE: politici di sinistra disturbano il minuto di silenzio per Charlie Kirk | VIDEO

Durante il minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk al Parlamento UE, alcuni politici di sinistra hanno protestato facendo rumore

Parlamento UE minuto silenzio Charlie Kirk

Il Parlamento Europeo, luogo sacro in cui democrazia e pluralità di pensiero dovrebbero coesistere insieme al rispetto di chiunque faccia politica e rifiuti la violenza, si è macchiato di un gesto ignobile e vergognoso. Mentre veniva osservato un minuto di silenzio per celebrare la memoria di Charlie Kirk, politico americano assassinato negli USA nella serata di ieri, una parte dei politici di sinistra ha protestato rumoreggiando.

Un gesto disgustoso, soprattutto perchè a perdere la vita è stato un loro collega, ucciso con un colpo d’arma da fuoco, in un attentato organizzato che assume i contorni di un omicidio politico. Charlie Kirk, infatti, non aveva mai nascosto le sue posizioni vicine a Israele e contro Hamas nella questione israelo-palestinese.

