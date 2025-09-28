Van contromano e sulle strisce, l’ennesima figuraccia di Tridico: il candidato alla Regione “imita” Falcomatà

Una gaffe dietro l’altra. Dopo le due clamorose in diretta tv, tra cui quella delle tre province calabresi anziché cinque, Pasquale Tridico continua a collezionare figuracce. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di un mezzo – riconducibile al candidato – che ha commesso diverse infrazioni stradali. Nello specifico, il van di “Crediamoci tour”, personalizzato in occasione della campagna elettorale, è stato visto – e fotografato – parcheggiato in contromano e sulle strisce, nel corso di una tappa elettorale a Rossano. L’immagine, diventata ben presto virale, imbarazza tutta l’area regionale del centro sinistra. E non è la prima volta.

Non è la prima volta per Tridico, come detto, ma non è neanche la prima volta per un esponente del centro sinistra calabrese. Qualche settimana fa, infatti, stessa sorte è toccata al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, candidato ora al Consiglio Regionale (in sostegno proprio di Tridico). L’auto del primo cittadino reggino, infatti, è stata fotografata ferma, parcheggiata, ma in contromano. Anche in quel caso, immagine virale, figuraccia e un po’ di polemiche.