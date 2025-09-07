Reggio Calabria e il caso della macchina di Falcomatà parcheggiata contromano: “lo abbiamo visto tutti, ma per lui le multe non valgono?”

“Quando la macchina del primo cittadino se ne fotte bellamente anche delle regole basiche parcheggiando contromano con lui a bordo, lo abbiamo visto tutti, mentre a ridotta distanza da là la polizia locale eleva multe per divieto di sosta a finire mai, capisci che in questa città la concezione del corretto, non valga per i “potenti”. I cittadini vessati, loro esentati. Fa anche rima. Non sono miei amici ed è una medaglia che mi appendo al petto. Orgogliosamente”. A scriverlo, sui social, è Francesco Romeo, giornalista di Reggio Tv. Romeo ha pubblicato questo scritto, su Facebook, allegando un’immagine dell’auto del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà parcheggiata contromano.

Nei commenti, ovviamente, un’onta di reazioni di sdegno. Lo stesso giornalista, in un altro aggiornamento social, ha scritto: “Una persona contigua al sindaco mi ha appena contestato su whatsapp quanto ho pubblicato, evidenziando che la strada sia a doppio senso, significando evidentemente che secondo lui (loro), si possa parcheggiare contromano. E quindi ai cittadini in questi giorni che multe state facendo, visto che state facendo proprio queste? Vi smentite da soli! Ovviamente ho risposto con le norme del codice della strada che confermano la mia tesi. Lascio a voi ogni considerazione. Non ammettono MAI GLI SBAGLI. MAI. Ho detto loro di tacere che la città è tutta fuori norma. TUTTA”.