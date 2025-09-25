USA preoccupati per la sicurezza? La Difesa convoca una riunione urgente di centinaia di generali e ammiragli

Il busco raffreddamento dei rapporti diplomatici con Mosca e il recente intercetto da parte degli F16 americani di alcuni aerei da guerra russi sull’Alaska, hanno fatto scattare qualche campanello d’allarme. Secondo quanto si apprende dal “Washington Post”, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth avrebbe ordinato a centinaia di generali e ammiragli dell’esercito statunitense di riunirsi con breve preavviso, e senza una ragione specifica, presso una base del Corpo dei Marines in Virginia la prossima settimana.

Alcune fonti a conoscenza della questione, spiegano che la direttiva, piuttosto insolita, è stata inviata a praticamente tutti i massimi comandanti militari. La direttiva è stata emessa all’inizio di questa settimana, mentre si avvicina la chiusura delle attività governative, e mesi dopo che il team di Hegseth al Pentagono aveva annunciato l’intenzione di intraprendere un’ampia fusione dei massimi comandi militari .

Nessuna delle persone interpellate dal Washington Post ricorda che un segretario alla Difesa abbia mai ordinato a così tanti generali e ammiragli militari di riunirsi in questo modo. Molti hanno affermato che ciò sollevava preoccupazioni per la sicurezza.